Микко: любая коррупция в Совете Европы — недопустима

Руководители делегаций Северных и Балтийских государств в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подписали в Страсбурге совместное обращение к руководству ПАСЕ.

Руководители делегаций однозначно осудили коррупцию среди членов ПАСЕ, которая обсуждается в последнее время. Авторы обращения требуют, чтобы ПАСЕ предприняла конкретные меры для независимого и прозрачного расследования обвинений.

”ПАСЕ, как организация, которая представляет права человека и европейские ценности, не должна терпеть ни малейших проявлений коррупции. Невозможно работать в среде, в которой хоть один из твоих коллег берет взятки, не моргнув глазом”, — прокомментировала обращение руководитель эстонской делегации и вице-президент ПАСЕ Марианне Микко.

Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, подписавшие обращение, предложили пересмотреть кодекс поведения членов ПАСЕ и проконтролировать, как он соблюдается.

В обращении также рекомендуется создать контрольный механизм, который будет задействован, если член ПАСЕ явно нарушил правила ПАСЕ, чтобы избежать случаев коррупции в будущем.