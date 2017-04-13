Микко и Мадисон в рамках миссии ПАСЕ следят за конституционным референдумом в Турции

Сегодня руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко и член делегации Яак Мадисон начинают наблюдательную миссию по конституционному референдуму в Турции, который состоится в воскресенье, 16 апреля.

По оценке Микко, сторонников и противников конституционного референдума в турецком обществе примерно поровну. ”Часть поддерживает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и укрепление президентской власти. Другие решительно против этого. Такое впечатление сложилось в январе после встреч с турецкими журналистами и представителями неправительственных организаций, профсоюзов и власти”, — сказала докладчик ПАСЕ по Турции и вице-президент ПАСЕ Марианне Микко.

Микко пояснила, что в результате конституционной реформы количество депутатов в парламенте Турции возрастет с 550 до 600. В то же время увеличатся полномочия и власть президента Эрдогана.

”Такой быстрый переход с парламентской системы на президентскую не обоснован. Согласно постановлению Венецианской комиссии Совета Европы, референдум проводится поспешно и в запланированных поправках к Конституции не учитываются интересы всех групп населения”, отметила Микко. Она добавила, что наибольшие опасения вызывает ограничение свободы слова и свободы собраний.

Перед конституционным референдумом делегация ПАСЕ, состоящая из 20 членов, встретится с руководителем избирательной комиссии Турции, представителями прессы и недоходных объединений, а также с руководителями партий как из числа сторонников, так и противников конституционного референдума.

”Конституционный референдум в Турции — это очередная веха. Он покажет странам Европы, продолжит ли Турция движение в сторону авторитарности или случится чудо и предложения Эрдогана о внесении поправок к Конституции будут отклонены, — сказал Мадисон. — К сожалению, согласно последним опросам, порядка 55% населения поддерживает изменение Конституции. Это показывает Европе, что такая страна в Европейский союз не подходит и ставит под сомнение сотрудничество с Турцией”, — добавил Мадисон.

Марианне Микко будет наблюдать за конституционным референдумом Турции в Анкаре, а Яак Мадисон — в Анталье.