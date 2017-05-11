Михкельсон: защита и обеспечение безопасности границы НАТО — общая обязанность альянса

Руководитель эстонской делегации Парламентской ассамблеи НАТО Марко Михкельсон посетит с коллегами находящийся в Арктике пограничный пункт Стурскуг, через который из России в Норвегию прибыли тысячи мигрантов.

По словам Михкельсона, важно, чтобы все союзники думали, как защитить и укрепить границы, а также вносили в это свой вклад. ”Мы живем в хрупком мире, — сказал Михкельсон. — Мы не будем ограждать себя стеной, но не должны терять бдительности”.

Михкельсон сказал, что также как и Нарва является восточной границей Европейского союза и НАТО, Стурскуг является самым северным пограничным пунктом НАТО. ”Наша внутренняя безопасность напрямую зависит от мирной обстановки за нашими границами”, — сказал Михкельсон.

Пограничный пункт Стурскуг — это единственный пропускной пункт, через который можно попасть из России в Норвегию. Он находится в Северной Норвегии в провинции Финнмарк, в 16 километрах от центра коммуны Киркенеса. Через этот пункт проходили тысячи мигрантов, пока Норвегия не решила отправить нелегальных беженцев обратно в Россию.

Михкельсон участвует в визите комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО. В рамках визита пройдут встречи с сотрудниками полиции и чиновниками пограничного пункта Стурскуг, а также с руководителями местного самоуправления Киркенеса, который находится в северной части Норвегии. Делегация также посетит норвежскую воинскую часть в Сванвики.