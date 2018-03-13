Михкельсон: замена Тиллерсона для меня не сюрприз

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, комментируя сегодняшнее увольнение президентом США Дональд Трампом с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что в этом не видно опасности для Эстонии.

”Эта новость для меня не удивительна, потому как о возможной отставке Рекса Тиллерсона говорилось уже с конца прошлого года”, — сказал Михкельсон. ”И то, что новым министром иностранных дел станет Помпео — об этом я слышал уже в январе, когда находился с визитом в США, так что в этом смысле для меня не сюрприз”, — добавил он

Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Новом главой Госдепартамента станет Майк Помпео, сообщается в Twitter президента.

Ранее Помпео руководил ЦРУ, на его место назначена Джина Хаспел — впервые в истории этот пост заняла женщина.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!", — написал Трамп в соцсети.

Слухи о скорой отставке Тиллерсона ходят с лета прошлого года. Тогда Трамп сетовал на то, что Тиллерсону не хватает "жесткости". Сам госсекретарь называл эти слухи смехотворными.