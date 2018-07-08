08.07.2018, 15:20

Михкельсон: я высоко ценю хорошие отношения между Эстонией и Китаем

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson
Foto: Karin Kaljuläte

5 июля в Рийгикогу состоялся ряд встреч с делегацией комитета по иностранным делам Народного политического консультативного комитета Китая (НПКСК). С представителями комитета встретились вице-спикер Рийгикогу, комиссия по иностранным делам и депутатская группа по парламентским связям с Китаем.

В ходе встреч обсуждались двухсторонние отношения, вопросы экономики, политики и культуры, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и заместитель председателя комитета по иностранным делам НПКСК Лю Хунцай отметили хорошие отношения между двумя государствами и их парламентами. ”Необходимо расширять и развивать сотрудничество во всех сферах. Это в особенности касается экономики и культуры. На сегодняшний момент успешно развивается сотрудничество в сфере информационных технологий и торговли”, — сказал Ээсмаа.

Руководитель китайской делегации отметил важность сотрудничества в области экономики. Он также выделил успехи Эстонии в сфере развития инноваций, науки и информационных технологий и предложил наладить обмен опытом между странами.

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Эстония как малое государство заинтересована в поддержании мирового порядка, основанного на правилах. ”Подобные двухсторонние встречи способствуют формированию единого понимания, которое необходимо в нынешней политической ситуации”.

По словам Михкельсона, встреча была, в основном, посвящена вопросам экономического сотрудничества двух стран. ”Руководитель китайской делегации выразил желание укрепить сотрудничество с Балтийскими и Северными государствами”, — сказал Михкельсон.

”Я высоко ценю хорошие отношения между Эстонией и Китаем. Это — надежная основа для успешного сотрудничества в сфере торговли, — отметил председатель комиссии. — Необходимо продумать, какую поддержку следует оказать предпринимателям двух стран в сфере электронной торговли, так как в Китае наблюдается значительный рост интернет-продаж. Эстония могла бы стать для Китая центром притяжения в сфере электронной торговли”.

ТОП

Стороны также обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом, внутреннюю политику Китая за последний год и инициативу ”Один пояс — один путь”, именуемую Новым шелковым путем. Также в центре внимания были вопросы экологии и изменения климата. Руководитель делегации поздравил Эстонское государство со столетием.

Во встрече с комиссией по иностранным делам также приняли участие заместитель председателя Кейт Пентус-Розиманнус и члены комиссии Оудекки Лооне, Барби Пильвре, Хенн Пыллуаас и Анне Суллинг.

Члены делегации сегодня также встретились с председателем депутатской группы по парламентским связям с Китаем Хельмен Кютт, заместителем председателя Дмитрием Дмитриевым и членами группы Тоомасом Кивимяги, Яаком Мадисоном и Свеном Сестером.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI| "Мы орали!" От баров до площади Свободы — флаги РФ: матч ЧМ Россия-Хорватия поставил Таллинн на уши

08.07.2018
Вчера в 1/4 финала ЧМ-2018 состоялась встреча сборной России и сборной Хорватии. Корреспонденты Delfi побывали в барах и на площади Свободы, где транслировали игру.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Падение фаворитов продолжается! Вице-мэр по спорту Вадим Белобровцев: список чемпионов мира должен пополниться новой страной

08.07.2018
Дата 07.07.2018 отныне навеки вписана в спортивную историю - результаты матчей 1/4 финала отправили домой пентакампеонов Бразилию, двухкратного обладателя Кубка мира Уругвай, ниспровергателя действующего чемпиона Швецию и самую удачливую из хозяек мундиаля Россию. Вспоминаем самые яркие события этой стадии с болельщиком сборной Германии и Бельгии, вице-мэром Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадимом Белобровцевым.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры

08.07.2018
Спасатели в Таиланде в воскресенье утром, 8 июля, начали операцию по спасению 12 школьников из футбольной команды и их тренера из подземной пещеры Кхао Луанг, где они находятся уже две недели. Об этом сообщает местное издание The Bangkok Post.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

08.07.2018
”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТОНОВОСТЬ: "Какая боль, какая боль!" В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор

08.07.2018
Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).
Подробнее

Молчаливое согласие общества на насилие

08.07.2018
Сегодня СМИ снова обсуждают печальную статистику Ивановой ночи: нетрезвые водители и семейное насилие традиционно вышли в топ правонарушений. Но выдержки из полицейской хроники с сухими подробностями произошедшего имеют мало общего с тем, с чем в действительности приходится сталкиваться полицейским.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В устроенной пьяным водителем без прав аварии пострадал годовалый ребенок

08.07.2018
В субботу в 13:45 произошла авария на 85 км шоссе Талинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без прав на легковом автомобиле Rover не уступил дорогу имевшему преимущество Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина.
Подробнее