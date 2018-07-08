Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Эстония как малое государство заинтересована в поддержании мирового порядка, основанного на правилах. ”Подобные двухсторонние встречи способствуют формированию единого понимания, которое необходимо в нынешней политической ситуации”.

По словам Михкельсона, встреча была, в основном, посвящена вопросам экономического сотрудничества двух стран. ”Руководитель китайской делегации выразил желание укрепить сотрудничество с Балтийскими и Северными государствами”, — сказал Михкельсон.

”Я высоко ценю хорошие отношения между Эстонией и Китаем. Это — надежная основа для успешного сотрудничества в сфере торговли, — отметил председатель комиссии. — Необходимо продумать, какую поддержку следует оказать предпринимателям двух стран в сфере электронной торговли, так как в Китае наблюдается значительный рост интернет-продаж. Эстония могла бы стать для Китая центром притяжения в сфере электронной торговли”.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом, внутреннюю политику Китая за последний год и инициативу ”Один пояс — один путь”, именуемую Новым шелковым путем. Также в центре внимания были вопросы экологии и изменения климата. Руководитель делегации поздравил Эстонское государство со столетием.

Во встрече с комиссией по иностранным делам также приняли участие заместитель председателя Кейт Пентус-Розиманнус и члены комиссии Оудекки Лооне, Барби Пильвре, Хенн Пыллуаас и Анне Суллинг.

Члены делегации сегодня также встретились с председателем депутатской группы по парламентским связям с Китаем Хельмен Кютт, заместителем председателя Дмитрием Дмитриевым и членами группы Тоомасом Кивимяги, Яаком Мадисоном и Свеном Сестером.