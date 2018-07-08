Михкельсон: я высоко ценю хорошие отношения между Эстонией и Китаем

5 июля в Рийгикогу состоялся ряд встреч с делегацией комитета по иностранным делам Народного политического консультативного комитета Китая (НПКСК). С представителями комитета встретились вице-спикер Рийгикогу, комиссия по иностранным делам и депутатская группа по парламентским связям с Китаем.
В ходе встреч обсуждались двухсторонние отношения, вопросы экономики, политики и культуры, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и заместитель председателя комитета по иностранным делам НПКСК Лю Хунцай отметили хорошие отношения между двумя государствами и их парламентами. ”Необходимо расширять и развивать сотрудничество во всех сферах. Это в особенности касается экономики и культуры. На сегодняшний момент успешно развивается сотрудничество в сфере информационных технологий и торговли”, — сказал Ээсмаа.
Руководитель китайской делегации отметил важность сотрудничества в области экономики. Он также выделил успехи Эстонии в сфере развития инноваций, науки и информационных технологий и предложил наладить обмен опытом между странами.