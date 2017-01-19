Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон пребывает с недельным визитом в Вашингтоне, где в составе делегации комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО принимает участие в церемонии инаугурации президента Дональда Трампа. Он также встретится с коллегами из Конгресса США.

По словам Михкельсона, основное внимание на встречах будет уделено укреплению сотрудничества в сфере безопасности и продолжению трансатлантического сотрудничества. ”В интересах Эстонии сделать все, чтобы укрепить сотрудничество между Европой и США”, — сказал он.

Михкельсон подчеркнул, что США были и остаются для Эстонии важным партнером. Поэтому важно продолжить успешное сотрудничество и в течение срока работы новой администрации.

Среди прочего он подчеркнул важность сотрудничества и доверия в отношениях с США. ”Единство запада и сотрудничество между союзниками служит твердым фундаментом для обеспечения мира и стабильности даже в самые тяжелые времена, — сказал он. — США играет ведущую роль среди западных союзников, а у НАТО в этих отношениях — центральная роль”.

В пятницу Михкельсон примет участие в церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Участникам визита представят программу Института мира по борьбе с насильственным экстремизмом. Обсудить также планируется возможные направления деятельности внешней политики администрации Трампа. Помимо этого, запланированы встречи с членами Конгресса США и руководством Военно-морской академии.