Делегация комиссии Рийгикогу по иностранным делам до четверга пребывает в Турции с официальным визитом. Цель – укрепить отношения между двумя государствами и ознакомиться с миграционной ситуацией на турецко-сирийской границе.

”Отношения между Эстонией и Турцией традиционно крепкие. Мы хотели бы, чтобы благодаря этому визиту они стали еще крепче, — сказал председатель комиссии Марко Михкельсон. — Турция для нас — важный союзник по НАТО и с 2015 года полноценный член расположенного в Таллинне центра киберзащиты НАТО”.

По словам Михкельсона, особенно сейчас важно укрепить отношения с Турцией. ”Турция играет решающую роль в обеспечении безопасности и стабильности региона, решении миграционного кризиса и в борьбе с терроризмом”, — сказал Михкельсон. Он добавил, что при этом в государстве обозначились вызывающие тревогу течения как в отношении прав человека, так и свободы слова.

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В Анкаре делегация комиссии по иностранным делам планирует встретиться с коллегами из парламента Турции и Министерства иностранных дел. Встречи в Стамбуле будут посвящены экономическим отношениям между странами, которые стали более тесными за последнее десятилетие.

Во время визита делегация также планирует посетить располагающийся на границе Сирии город Газиантеп. Там делегация получит обзор деятельности Международной организации по миграции на турецко-сирийской границе.

Помимо этого, планируется посетить проект помощи ”Small Projects Istanbul”, на который Эстония выделяла средства. Там сотни сирийских детей-беженцев обучаются языку, а женщины могут зарабатывать рукоделием. Также комиссия посетит центр воссоединения семей, созданный на средства посольства Германии, и обсудит вопросы переселения беженцев.

Помимо председателя комиссии, в Турции также пребывают члены комиссии Лийза Овийр, Андрес Херкель и Хенн Пыллуаас.