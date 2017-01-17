”Не стоит забывать о том, что ключевые фигуры его новой администрации, говоря о вопросах обеспечения безопасности, четко определили лидирующую позицию США среди западных союзников и подчеркнули центральную роль НАТО. Об этом на прошлой неделе заявили как будущий министр обороны Джеймс Мэттис, так и кандидат в министры иностранных дел Рекс Тиллерсон”, — отметил Михкельсон.

”Безусловно, стиль Трампа и его высказывания относительно внешней политики по сравнению с предыдущими президентами — из ряда вон выходящие. Это касается сказанного не только в отношении союзников, но и, к примеру, Китая, Южной Кореи, конфликта на Ближнем Востоке, Украине и других тем”.

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”Если Трамп в одном и том же интервью говорит об устаревшем НАТО и о том, что альянс ему важен, то что более существенно? Очевидно, что ослабление НАТО нанесло бы удар желанию Трампа сделать Америку еще более влиятельной”, — считает Михкельсон.

”Худшее, что может произойти с нашей точки зрения, является уменьшение доверия в трансатлантических отношениях. Единство Запада и союзничество являлись прочной основой для поддержания мира и стабильности даже в самые трудные времена Холодной войны”, — продолжил политик.

”К сожалению, современный мир даже более опасен, а внешнее давление на ценности Запада сильнее, чем когда-либо ранее. Поэтому в интересах Эстонии все эти шаги и действия, направленные на укрепление сотрудничества между Европой и США. Будь то продолжение торговых переговоров или решения по устрашению угроз в рамках НАТО”, — сказал Михкельсон и добавил, что со среды будет находиться в Вашингтоне, чтобы в составе делегации Рийгикогу в Парламентской ассамблее НАТО наблюдать за инаугурацией Трампа и принять участие во встречах с коллегами из Конгресса, новой администрации и других организаций.

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