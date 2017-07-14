Михкельсон: США считают Эстонию надежным союзником

Вчера в Вашингтоне председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон встретился с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдвардом Ройсом. Во время встречи они обсудили предстоящий визит Ройса в Эстонию, практические вопросы двустороннего сотрудничества, а также отношения между США и Россией, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Отношения между Эстонией и США очень активные, — сказал Михкельсон после встречи. — На это, безусловно, повлиял тот факт, что Эстония поддерживает имидж страны, которая очень серьезно относится к своим обязанностям. Это отличная предпосылка для развития сотрудничества, в том числе и в сфере торговли”.

В ходе встречи Ройс дал подробный обзор дебатов по проекту санкций в отношении России, которые сейчас проходят в Палате представителей. Это может существенно увеличить роль Конгресса в вопросах направленных на Россию санкций. По словам Михкельсона, Ройс выразил надежду, что в ближайшие дни проект будет одобрен.

В ходе встречи участники также затронули противодействие исходящей со стороны России пропаганде. Михкельсон, в свою очередь, подчеркнул, что Эстония и США могли бы больше сотрудничать на практике в сфере киберзащиты.

Ройс прибудет в Таллинн с визитом в первой половине августа.

Помимо Ройса, Михкельсон также встретился с заместителем председателя комитета по иностранным делам Элиотом Энгелом и конгрессменами Майком Галлахером, Брайаном Фитцпатриком, Грегори Миксом, Джо Уилсоном и другими.

В четверг Михкельсон выступил на прошедшем в Конгрессе семинаре, посвященном отношениям между США и ЕС, где представил приоритеты председательства Эстонии в Совете ЕС. Во вторник Михкельсон открыл семинар, посвященный масштабным военным учениям России ”Запад”, который прошел в одном из известнейших в Вашингтоне исследовательских центров Atlantic Council.