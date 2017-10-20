Михкельсон: северо-южный торговый путь — шанс для Эстонии

На открытии ежегодной конференции европейских периферийных морских регионов председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что Эстония как государство, в течение долгого времени находившееся в принудительной изоляции, придает большое значение созданию новых энергетических соединений и транспортных путей, а также использованию цифровых технологий.

Как представитель государства-председателя в Совете ЕС, Михкельсон сказал, что в интересах Эстонии как положительно настроенного европейского государства — по возможности инновационное, но, в то же время, использующее различные возможности союза, развитие.

”На сегодняшний день Эстония с политической точки зрения — одно из наиболее интегрированных западных государств. В то же время очевидно, что наша конкурентоспособность на международном уровне может улучшиться только в случае, если наши физические и цифровые пути сообщения с миром будут создавать новые возможности для участия в международной торговле”, — сказал Михкельсон.

По оценке Михкельсона, одной из интересных возможностей для Эстонии в будущем может стать северо-южный торговый путь. Изменения климата уже создали предпосылки для того, чтобы Северный Ледовитый океан стал судоходным. Это, в свою очередь, открывает совершенно новые возможности для создания глобального торгового пути между Европой и Азией.

”Поэтому не звучит утопично, что отправной точкой нового северо-южного торгового пути мог бы стать арктический портовый город Киркенес в Норвегии”, — сказал Михкельсон. Он добавил, что Финляндия уже оценивает окупаемость железной дороги между Рованиеми и Киркенесом. Все чаще также обсуждается и идея туннеля между Хельсинки и Таллинном. ”Добавим сюда Rail Baltic, которая вот-вот перейдет в стадию строительства, и у нас появятся хорошие условия для создания совершенно нового и предоставляющего Эстонии возможности транспортного коридора”, — сказал он.

В этом году ежегодная конференция европейских периферийных морских регионов (CPMR General Assembly) проходит в Хельсинки с 18 по 20 октября. Доклады на конференции рассматривают приспособление к изменениям климата, развитие авиации, политику солидарности, интегрированную политику в области мореходства, энергетический союз и пакет чистой энергии, будущее Европы и приоритеты бюджета Европейского союза.