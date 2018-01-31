Михкельсон с коллегами из Латвии и Литвы посетят Лондон с рабочим визитом

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатели комиссий по иностранным делам парламентов Латвии и Литвы находятся с совместным визитом в Лондоне. Михкельсон примет участие в мероприятии, посвященном столетию Эстонской Республики, и в семинаре в Уилтон парке (Wilton park).

”Столетие Эстонской Республики — знаменательное событие в наших двусторонних отношениях с Великобританией. Поэтому важно и дальше укреплять наше сотрудничество, — сказал Михкельсон. — Для Эстонии важны и вклад Великобритании в укрепление нашей безопасности, и открытость границ и укрепление экономических отношений несмотря на все перипетии процесса выхода страны из ЕС”.

Сегодня Михкельсон встретится с председателем комитета Палаты общин Парламента Великобритании по иностранным делам Томом Тугендхатом и председателем комитета Палаты общин по выходу Великобритании из ЕС Хилари Бенном. Также пройдут встречи с председателем комитета по обороне Джулианом Льюисом и председателем группы по парламентским связям с Эстонией Гордоном Марсденом.

В визите также примут участие председатели депутатских групп по парламентским связям с Великобританией из Эстонии, Латвии и Литвы. От Эстонии в визите участвует Йоко Алендер.

Основная тема семинара в Уилтон парке — дальнейшие отношения между Великобританией и Европейским союзом. Михкельсон в своем докладе учтет отношения в сфере внешней политики и политики безопасности.

Вчера вечером Михкельсон посетил концерт Эстонского филармонического камерного хора в культурном центре Барбикан в Лондоне. Мероприятие приурочено к столетию Эстонской Республики.