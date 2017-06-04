Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что европейским странам необходимо сплотиться в борьбе с радикальным исламом, передает rus.err.ee.



Об этом он сказал, комментируя для специального выпуска "Актуальной камеры" (ETV+) последние трагические события в Лондоне.

"Здесь очень важно работать совместно с другими странами Европы. И сегодня эта работа ведется лучше, чем несколько лет назад", — сказал Михкельсон.

"Но мы знаем, что опасность все еще велика. И именно из-за того, что на Ближнем востоке сохраняется нестабильность и идет война. То, что сегодня происходит в арабском или исламском мире создает почву для подпитки экстремистской идеологии", — добавил Марко Михкельсон.