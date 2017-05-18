Михкельсон: обвинять Эстонию в затягивании ратификации договора о границе — безосновательно

По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, спикер верхней палаты парламента Российской Федерации Валентина Матвиенко недостаточно информирована, если она возлагает ответственность за промедление с ратификацией договора о границе между Эстонией и Россией на Эстонию.

По мнению Михкельсона, сказанное Матвиенко отражает лишь искреннее незнание ситуации: договоры о границе уже подписаны и Эстония на сегодняшний день находится на шаг впереди России в части ратификации соглашений.

”Мы также считаем — и это также прекрасно известно России, — что окончательная ратификация договоров может произойти лишь в случае, если к этому готов и парламент России, — сказал Михкельсон. — Объявлять Эстонию — совершенно безосновательно”.

Сегодня в Пскове прошел международный форум приграничных регионов. Там, отвечая на вопрос эстонского журналиста, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ответственность за промедления с ратификацией договора о границе между Эстонией и Россией несет Эстония. Она сообщила, что Москва сделала все необходимое.

”Этот вопрос надо задавать эстонской стороне, а не российской, — сказала Матвиенко в четверг, отвечая на вопрос эстонского журналиста о том, когда переговоры по договору о границе сдвинутся с мертвой точки. — Мы сделали все для того, чтобы эту тему урегулировать. Надеемся, что наши эстонские партнеры пройдут свой путь для подписания этого договора”, — передало новостное агентство BNS со ссылкой на Interfax.

Проект закона о ратификации договоров о государственной границе между Эстонией и Россией прошел первое чтение в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. Договоры о границе были подписаны министрами иностранных дел обоих государств 18 февраля того же года.