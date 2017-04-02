Михкельсон обсудит с иностранными коллегами вопросы безопасности и отношений с Россией

В понедельник председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон примет участие во встрече руководителей комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских и Северных стран, которая пройдет в Копенгагене.

Участники планируют обсудить сотрудничество с союзниками по НАТО, сотрудничество в сфере обороны после выхода Великобритании из ЕС и во время новой администрации США, а также отношения с Россией, передает пресс-служба Рийгикогу.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен представит информацию о вкладе Дании в работу альянса. На встрече будет поднят вопрос о выравнивании расходов на оборону государств-членов, а также о более тесном сотрудничестве для повышения безопасности региона Балтийского моря.

В ходе дискуссий особое внимание будет уделено внешней политике и политике безопасности США, в первую очередь в отношении России. Одно из обсуждений будет посвящено участию Великобритании в обеспечении региональной безопасности после ее выхода из ЕС.

По словам Михкельсона, важно сохранить трансатлантическую солидарность. Он также отметил, что государства, ценящие демократические ценности, также должны совместно противостоять исходящему из России влиянию.

Михкельсон представит коллегам программу конференции, посвященной внешней политике и политике безопасности, которая пройдет в Таллинне в сентябре в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

В визите участвуют руководители комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Литвы, Латвии, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Часть стран NB8 входят в ЕС, часть — в НАТО. Часть государств являются членами обеих организаций.