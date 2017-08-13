Михкельсон — об устойчивости эстонского общества к российской пропаганде

”На прошлой неделе я стал непосредственным свидетелем того, как ”утонувший” в российских телеканалах эстонец в прямом смысле стал транслировать российскую пропаганду”, — пишет председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в статье-мнении в Eesti Päevaleht.

"На самом деле таких примеров, замеченных мною среди жителей Эстонии, довольно много. Да, они не превалируют, но все равно это тема, на которую нельзя закрывать глаза".

Михкельсон рассуждает о возможности добрососедских и взаимовыгодных отношения с Россией. ”Но если кто-то думает, что они не такие только из-за отсутствия желания со стороны Эстонии, то это опять же отражает лишь нашу зависимость от деятельности по оказанию влияния, подрывающей нашу независимость”, — уверен он.

”Шаги Эстонии были логичны, и членство в Евросоюзе и НАТО — наибольшая гарантия безопасности наших граждан”, — пишет Михкельсон.

Полностью мнение читайте в Eesti Päevaleht.