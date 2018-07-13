13.07.2018, 17:18

Михкельсон о повышении расходов на оборону: уровень в 2% — это минимум, и это мнение разделяют все партии

 (15)
rus.delfi.ee
EST 1
Avalik koosolek
Marko MihkelsonFoto: Andres Putting

Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер представили комиссии Рийгикогу по иностранным делам и комиссии по государственной обороне обзор результатов саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, самое важное послание саммита — единство НАТО, которое государства выразили в совместном коммюнике. В нем они также подчеркнули, что необходимо рассматривать общую картину угроз, а также работать над развитием возможностей альянса.

По словам Михкельсона, вопрос о финансировании, необходимом для развития возможностей альянса, был поднят задолго до брюссельского саммита. По его оценке, государства-члены НАТО покинули Брюссель, будучи готовыми увеличить свой вклад в укрепление оборонной способности, и делать это осознанно. Вопрос в том, в каком темпе члены альянса повысят свои расходы на оборону.

По словам Михкельсона, предложение президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 4% ВВП все же нереалистично. ”Прежде всего, необходимо выполнить достигнутый консенсус и увеличить расходы до 2%”, — сказал Михкельсон.

Михкельсон отметил, что в Эстонии уровень в 2% — это минимум, и это мнение разделяют все партии. По его словам, вопрос скорее в том, предложит ли какая-либо партия в ходе избирательной кампании повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

ТОП

По словам заместителя председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус, все члены НАТО должны выполнять свои обещания. ”Эстония входит в число стран, которые уже на протяжении определенного времени направляют на оборону более двух процентов своей экономики. Но необходимо, чтобы так делали все члены НАТО”, — сказала Пентус-Розиманнус.

Член комиссии по государственной обороне Йоханнес Керт наряду с единством альянса и необходимостью распределять расходы на оборону более равномерно также отметил изменения в структуре руководства НАТО. Он отметил, что для Эстонии важно принятое решение создать штаб дивизии, который в дальнейшем будет оперативно координировать военные усилия трех Балтийских стран.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии

13.07.2018
Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии.
Подробнее





Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

13.07.2018
К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

13.07.2018
Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.
Подробнее

“Люкс” для влюбленных: а вы бы хотели отдохнуть в бывшем гамбургерном киоске?

13.07.2018
В Тартумаа на туристическом хуторе Камелия молодые пары смогут провести романтическую ночь, остановившись в милых уютных апартаментах под названием Lovebirds Suite, которые переоборудованы из бывшего гамбургерного киоска. На небольшой площади есть все необходимое для комфортного проживания.
Подробнее