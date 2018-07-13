Михкельсон о повышении расходов на оборону: уровень в 2% — это минимум, и это мнение разделяют все партии

По словам Михкельсона, предложение президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 4% ВВП все же нереалистично. ”Прежде всего, необходимо выполнить достигнутый консенсус и увеличить расходы до 2%”, — сказал Михкельсон.

Михкельсон отметил, что в Эстонии уровень в 2% — это минимум, и это мнение разделяют все партии. По его словам, вопрос скорее в том, предложит ли какая-либо партия в ходе избирательной кампании повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

По словам заместителя председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус, все члены НАТО должны выполнять свои обещания. ”Эстония входит в число стран, которые уже на протяжении определенного времени направляют на оборону более двух процентов своей экономики. Но необходимо, чтобы так делали все члены НАТО”, — сказала Пентус-Розиманнус.

Член комиссии по государственной обороне Йоханнес Керт наряду с единством альянса и необходимостью распределять расходы на оборону более равномерно также отметил изменения в структуре руководства НАТО. Он отметил, что для Эстонии важно принятое решение создать штаб дивизии, который в дальнейшем будет оперативно координировать военные усилия трех Балтийских стран.