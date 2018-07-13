Михкельсон о повышении расходов на оборону: уровень в 2% — это минимум, и это мнение разделяют все партии

Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер представили комиссии Рийгикогу по иностранным делам и комиссии по государственной обороне обзор результатов саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, самое важное послание саммита — единство НАТО, которое государства выразили в совместном коммюнике. В нем они также подчеркнули, что необходимо рассматривать общую картину угроз, а также работать над развитием возможностей альянса.
По словам Михкельсона, вопрос о финансировании, необходимом для развития возможностей альянса, был поднят задолго до брюссельского саммита. По его оценке, государства-члены НАТО покинули Брюссель, будучи готовыми увеличить свой вклад в укрепление оборонной способности, и делать это осознанно. Вопрос в том, в каком темпе члены альянса повысят свои расходы на оборону.