Михкельсон и Мицуя подчеркнули важность развития отношений между Эстонией и Японией

Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон встретился с председателем комиссии Палаты представителей парламента Японии по иностранным делам Мицуя Норио. Они обсудили сотрудничество между двумя странами, сообщает Пресс-служба Рийгикогу.

Политики отметили, что между двумя странами сложились хорошие отношения. Михкельсон отметил, что после того, как вступит в силу заключенное недавно соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Японией, у эстонских предприятий будет больше возможностей выйти на японский рынок.

Мицуя выразил признание Эстонии как председателю совета Европейского союза и отметил, что в области цифровых технологий Япония может перенять опыт Эстонии.

Стороны обсудили динамичные изменения в международной среде безопасности, которые наблюдаются в последнее время. Эстония с большим вниманием следит за новостями, связанными с ракетными испытаниями в КНДР, которые представляют угрозу не только для соседних стран, но и для международного сообщества в целом.

Михкельсон подчеркнул, что на фоне угроз мировой стабильности и миру, разделяющие похожие ценности государства должны быть едины и обеспечивать соблюдение международного права.

Участники встречи подчеркнули, что несмотря на очень хорошие отношения, необходимо развивать сотрудничество между членами парламентов Японии и Эстонии.