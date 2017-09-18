Михкельсон и Хансо встретятся в Финляндии с коллегами из Северных и Балтийских стран

Сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо примут участие во встрече председателей комиссий по иностранным делам и государственной обороне Северных и Балтийских стран (NB8), которая пройдет в Финляндии в Асиккала, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Встреча продлится два дня. Депутаты парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии обсудят ситуацию региона в области безопасности, политику безопасности России, гибридное измерение безопасности и безопасность Европейского союза.

По словам Михкельсона, встреча пройдет одновременно с несколькими военными учениями, которые организуются в этом регионе. Эти учения находятся под особым вниманием политиков, занимающихся темой безопасности. ”Обеспечение безопасности региона — это наша общая задача. Для этого необходимо тесно сотрудничать на всех уровнях”, — сказал он.

По словам Хансо, политики тщательно следят за военными учениями соседних стран, анализируют ситуацию и принимают необходимые решения. Он отметил, что в то время как проходят учения России и Белоруссии ”Запад”, в Швеции проходят масштабные учения ”Аврора”, в которых участвуют 20 000 военнослужащих из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США.

”Часть стран NB8 входит в НАТО, а часть — нет. В то же время всем ясно, что в нашем регионе есть проблемы, которые возможно решить лишь сообща”, — сказал Хансо.

Цель регулярных встреч председателей комиссий по иностранным делам и государственной обороне Северных и Балтийских стран — обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне.