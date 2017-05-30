Михкельсон и Хансо находятся с рабочим визитом в Армении

Сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо находятся с визитом в Армении. На встречах с представителями правительства и парламента будут обсуждаться двусторонние отношения и программа восточного партнерства Европейского союза.

”Программа восточного партнерства — это одна из главных внешнеполитических тем во время председательства Эстонии. Поэтому мы обсуждаем ее и на встречах в Армении, — сказал Михкельсон. — Армения решила вступить в Евразийский союз, которым руководит Россия, но у нее есть возможности и для сотрудничества с Европейским союзом”.

По словам Михкельсона, Эстония делилась с Арменией своим опытом по переходному периоду и реформам для развития демократических институтов. Эстония готова делать это и в будущем. До сих пор сотрудничество в сфере развития касалось электронного государства и образования. Через разные проекты Эстония поддерживала развитие демократии, инфотехнологического сектора и предпринимательства.

Михкельсон подчеркнул, что основной вызов политики восточного партнерства ЕС на ближайшие годы — это укрепление отношений между Арменией и ЕС и продолжение демократизации общества. Он выразил надежду, что во время эстонского председательства будет подписан рамочный договор между Арменией и ЕС.

Председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо отметил, что в последние годы приоритеты внешней политики Армении и ее политики в области безопасности были направлены на СНГ и Россию. По его словам, потенциал развития двусторонних отношений самый высокий в области бизнеса, образования, гражданского общества и инфотехнологических услуг.

”Учитывая тесное сотрудничество между Арменией и Россией в области обороны, в данный момент мы не видим необходимости или желания для укрепления сотрудничества с Арменией в области обороны. Но важно держать каналы общения открытыми и выслушать позиции Армении. Мы всегда готовы обсудить новые идеи и инициативы”, — сказал Хансо.

По словам Хансо, отношения между Арменией и Россией все же хорошие лишь условно и на самом деле Россия хочет увеличить свой контроль над регионом. ”Мы ведь знаем, что никто не хочет иметь статус младшего брата, — сказал он. — Армянское общество скорее разочаровано в деятельности России и видит пропаганду насквозь. Поэтому очень важно поддерживать развитие гражданского общества”.

В ходе визита Михкельсон и Хансо встретятся с вице-спикером парламента Армении Эдуардом Шармазановым, с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, заместителем министра обороны Артаком Закаряном, председателем комиссии парламента по внешним связям Арменом Ашотяном и председателем комиссии по вопросам обороны и безопасности Корюном Нагапетяном. На встречах помимо двусторонних отношений также будут обсуждаться отношения Армении с соседними государствами и ситуация на Южном Кавказе в целом.

Во среду Михкельсон и Хансо примут участие в конференции, посвященной отношениям между Европейским союзом и Арменией. На конференции будет обсуждаться Европейская политика соседства, а также связи с Россией и Китаем. В ходе визита политики также ознакомятся с армянским порталом электронного обучения Dasaran, который обеспечивает равный доступ к образованию для всех детей Армении. На данный момент портал объединяет все государственные школы Армении и насчитывает порядка миллиона зарегистрированных пользователей.