Михкельсон и члены комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО находятся с визитом в США

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам и руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон находится в США в рамках визита в страну комитета по обороне НАТО.

В Вашингтоне пройдут встречи с представителями Министерства обороны и Государственного департамента. Также планируется круглый стол по вопросам безопасности в Центре стратегических международных исследований (CSIS), сообщает пресс-служба Рийгикогу.

В ходе визита комитет обороны посетит военно-морскую базу в Чарлстоне и ознакомится с авианосцем USS Yorktown. Это один из 24 авианосцев типа ”Эссекс”. Он был построен во время Второй мировой войны для военно-морских сил США и был назван в честь сражения при Йорктауне.

Члены комитета также посетят Военный колледж Южной Каролины и завод, на котором производится самолет Boing 787 Dreamliner.