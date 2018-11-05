Михкельсон: Эстония на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Германией

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, Германия — государство ключевого значения в Европе. Ее мнение играет важную роль при формировании будущего Европы.

”Эстония на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Германией, как в двустороннем порядке, так и на уровне ЕС и НАТО, — сказал Михкельсон. — На встрече с коллегами мы хотим обсудить, какое место на мировой арене мы хотели бы отдать Европе в будущем и как этого достичь посредством сотрудничества и сохранения единства”.