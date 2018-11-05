05.11.2018, 11:21

Михкельсон: Эстония на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Германией

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rus.delfi.ee
EST
Marko Mihkelson
Margus Tsahkna ja Marko MihkelsonFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня и завтра комиссия по иностранным делам пребывает с рабочим визитом в Берлине, где с коллегами из Бундестага планирует обсудить серьезные международные вопросы и стоящие перед Европой вызовы.

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, Германия — государство ключевого значения в Европе. Ее мнение играет важную роль при формировании будущего Европы.

Эстония на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Германией, как в двустороннем порядке, так и на уровне ЕС и НАТО, — сказал Михкельсон. — На встрече с коллегами мы хотим обсудить, какое место на мировой арене мы хотели бы отдать Европе в будущем и как этого достичь посредством сотрудничества и сохранения единства”.

Помимо встречи с председателем комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рёттгеном и его коллегами, комиссия также встретится с вице-президентом парламента Вольфгангом Кубики и председателем комитета по государственной обороне Вольфгангом Хелльмихом. Также запланированы встречи в бюро федерального канцлера и Министерстве иностранных дел. Делегация комиссии по иностранным делам, в которую также входят члены комиссии Март Нутть, Барби Пильвре и Хенн Пыллуаас, посетит Свободный университет Берлина и научные центры.

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