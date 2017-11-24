Михкельсон: единство западного мира важнее выхода Великобритании из ЕС

Вчера председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон встретился с министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом. В рамках обсуждения дальнейших отношений они рассмотрели права граждан.

По словам Михкельсона, все внимание будет уделено событиям следующих двух недель, предшествующих встрече Европейского совета в Брюсселе. ”Мы знаем, что все еще не приняты некоторые решения, касающиеся прав граждан, вопроса о границе с Ирландией и обязательств Великобритании в связи с бюджетом ЕС, — сказал Михкельсон. — В то же время, есть серьезная опасность, что переговоры могут на этом и закончиться и Великобритания может начать движение в сторону т.н. жесткого выхода из ЕС”.

Михкельсон подчеркнул, что в интересах Эстонии и всего Европейского союза — найти такое решение, которое не ослабило бы единство западных государств в полном вызовов мире.

Во время встречи Дэвис дал обзор позиций правительства Великобритании, которые он представит на следующем этапе переговоров. Он отметил хорошие отношения между государствами и выразил надежду, что дружественные отношения как с Эстонией, так и с ЕС станут основой для дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и в торговле.

По словам Дэвиса, граждане Эстонии, проживающие в Великобритании, очень трудолюбивые и не живут на пособия. Он был убежден, что так будет и дальше.