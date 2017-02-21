Михкельсон — Дэвису: выход Великобритании из ЕС — это опыт для обеих сторон

Во время встречи с министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон выразил уверенность, что выход Великобритании из ЕС будет сложным и процессом для обеих сторон, но позволит получить и новый опыт, поскольку ранее такого прецедента не было.

”Для Эстонии ЕС крайне важен по ряду причин, начиная с четырех основных свобод и заканчивая едиными ценностями при интерпретации событий в мире”, — сказал Михкельсон.

Он подчеркнул, что уважает решение народа Великобритании, принятое в результате референдума в июне прошлого года. Он заверил, что Эстония заинтересована в том, чтобы переговоры прошли дружелюбно и с учетом интересов обеих сторон.

По заверению председателя комиссии по иностранным делам, Великобритания и Эстония — отличные партнеры в вопросах внешней политики и политики безопасности. Великобритания также является важным торговым партнером. Он выразил надежду, что двусторонние экономические отношения после выхода Великобритании будут регулироваться новыми договорами, которые скорее оживят торговлю.

Дэвис на встрече подтвердил, что Великобритания останется хорошим партнером Эстонии. Он выразил Эстонии благодарность за готовность председательствовать в ЕС на полгода раньше запланированного срока и пожелал Эстонии успеха.