Михал: Зюлейха Измайлова вовлекает так тщательно, что нанимает однопартийцев за счет налогоплательщиков

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) взяла себе в помощники своих однопартийцев Александра Лаане (вице-президент партии) и Олева-Андреса Тинна (член правления), за что подверглась жесткой критике со стороны реформиста Кристена Михала.
”Активное вовлечение началось, — написал Михал в Facebook. — Не припомню такого мощного вовлечения, когда существенная часть руководства партии одним махом устраивалась бы на зарплату за счет налогоплательщика. При вступлении Измайловой в должность говорилось о вовлечении для горсобрания. Сейчас же происходит вовлечение полит-зеленых в сферу влияния Центристской партии”.