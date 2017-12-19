Михал: Зюлейха Измайлова вовлекает так тщательно, что нанимает однопартийцев за счет налогоплательщиков

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Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) взяла себе в помощники своих однопартийцев Александра Лаане (вице-президент партии) и Олева-Андреса Тинна (член правления), за что подверглась жесткой критике со стороны реформиста Кристена Михала.