01.08.2018, 21:58

Михал считает, что Бородичу нет больше месте в Партии реформ, а Каллас — что он должен уйти из горсобрания

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rus.delfi.ee
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Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Andres Tarto

Председатель фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании Кристен Михал говорит прямо, что Денису Бородичу, получающему с сегодняшнего дня 6500 евро в месяц в качестве председателя правления Tallinna linnatranspordi AS, в партии больше нет места.

Денис Бородич приступает к высокооплачиваемой работе под началом помощника мэра и семи членов центристской партии. Его деятельность в качестве доверенного лица оппозиции, контролирующего критическим взглядом действия городского совета, заслуживает теперь столько же доверия, сколько и усы Кландорфа в качестве заведующего таллиннским внутренним контролем”, — сказал Михал.

Председатель Партии реформ Кая Каллас в то же время считает, что Бородич должен покинуть горсобрание, чтобы избежать конфликта интересов. Она отмечает что предложение центральному руководству Партии реформ об отзыве Дениса Бородича может сделать местное, таллиннское, отделение, обсудив вопрос на соответствующем собрании.

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