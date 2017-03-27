Михал призывает правительство Эстонии расширить главные шоссе страны

Бывший министр экономики и инфраструктуры депутат парламента от Партии реформ Кристен Михал незадолго до развала правительства Рыйваса выдвинул идею сделать шоссе, ведущие в Пярну и в Нарву, четырехполосными. Теперь же, когда большое внимание общественности привлек 6,5-километровый отрезок пути Ааспере — Хальяла, на котором часто гибнут люди, Михал призывает нынешнего министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон иправительство активнее заниматься вопросом расширения шоссе до четырех полос.

”Все три самых больших направления стоит сделать четырехполосными. Таллинн — Тарту, Таллинн — Пярну (до границы) и Таллинн — Нарва”, — предлагает Михал.

Относительно конкретного 6,5-километрового отрезка Ааспере — Хальяла на шоссе Таллинн — Нарва Михал считает, что если Департамент шоссейных дорог предпримет первые шаги в по части реорганизации дорожного движения, то далее быстро должен созреть план: как направления большего масштаба перестроить в четырехполосные.

По словам депутата, реализация этого проекта в течение десяти лет обошлась бы в 1,5 миллиардов евро, и в плане финансирования дорог это означало бы дополнительные ежегодные траты в размере 100-150 миллионов евро.

Участок дороги Ааспере-Хальяла на шоссе Таллинн-Нарва, именуемый также ”горлышком бутылки”, забрал жизни 12 человек. Департамент шоссейных дорог признает, что речь идет о трудном отрезке, и планирует обезопасить его резиновыми столбиками на всем его протяжении, пишет Eesti Päevaleht.

Во вторник на "проклятом участке", как его уже окрестили в народе, погибли два молодых человека, которые на своем автомобиле Mercedes-Benz выехали по неизвестной причине на встречную полосу и врезались в грузовик. Запрет на обгон закончился еще несколько сотен метров тому назад, дорога была прямой, а весенний вечер непривычно светлым. В то же время на дороге отсутствовала разметка, а асфальт был мокрым и скользким от осадков.

”В определенном месте тебе кажется, что все хорошо видно, однако вдруг навстречу неожиданно, будто из-под земли, появляется некто невидимый,” — описывает злополучный отрезок один из водителей. Действительно, дорога там коварна: прямая, но со скрытыми темными углами.