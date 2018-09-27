27.09.2018, 19:34

Михал: предложенная Тоом культурная автономия приведет к отделению Ида-Вирумаа и к росту доли русскоязычного образования

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rus.delfi.ee
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Delfi valimisõhtu
Kristen MichalFoto: Taavi Sepp

Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Кристен Михал с Тоом не согласен.

По мнению Михала, разговор Тоом — из 90-х. ”В Эстонии сейчас весьма сильно поддерживают идею, что эстоноязычное образование должно начинаться с детского сада. В прошлом году наши идеи поддержали большое количество родителей-неэстонцев — более 70%. Яна Тоом по-прежнему пытается двигаться в обратном направлении. Говоря о культурной автономии, речь на самом-то деле идет об удержании сегрегации русскоязычных людей, то есть по сути — об отделении Ида-Вирумаа и о росте доли русскоязычного образования. Центристский обычай говорить на двух языках о разных вещах — это поведенческий паттерн сависааровских времен. Так и сегодняшний месседж от Тоом был на русском”, — прокомментировал ситуацию политик.

"Мне тоже многие вещи не нравятся, но чтобы их изменить, надо быть членом партии. Сейчас идет работа над программой, которая будет представлена на съезде в середине октября. Есть несколько вещей, за которые я бьюсь ежедневно, они должны там быть: программа развития русской школы, может быть нужно думать о культурной автономии", — сказала Тоом.

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