Михал: предложенная Тоом культурная автономия приведет к отделению Ида-Вирумаа и к росту доли русскоязычного образования

По мнению Михала, разговор Тоом — из 90-х. ”В Эстонии сейчас весьма сильно поддерживают идею, что эстоноязычное образование должно начинаться с детского сада. В прошлом году наши идеи поддержали большое количество родителей-неэстонцев — более 70%. Яна Тоом по-прежнему пытается двигаться в обратном направлении. Говоря о культурной автономии, речь на самом-то деле идет об удержании сегрегации русскоязычных людей, то есть по сути — об отделении Ида-Вирумаа и о росте доли русскоязычного образования. Центристский обычай говорить на двух языках о разных вещах — это поведенческий паттерн сависааровских времен. Так и сегодняшний месседж от Тоом был на русском”, — прокомментировал ситуацию политик.

"Мне тоже многие вещи не нравятся, но чтобы их изменить, надо быть членом партии. Сейчас идет работа над программой, которая будет представлена на съезде в середине октября. Есть несколько вещей, за которые я бьюсь ежедневно, они должны там быть: программа развития русской школы, может быть нужно думать о культурной автономии", — сказала Тоом.