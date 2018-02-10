Михал: Партия реформ в Таллинне защищает семьи с детьми, пожилых и предприимчивых людей

По словам Кристена Михала, выбранного сегодня таллиннским региональным руководителем партии, приоритетами Партии реформ в Таллинне являются образование на эстонском языке, благополучие семей с детьми и пожилых людей, современное транспортное сообщение, а также прекращение злоупотребления деньгами налогоплательщиков, сказано в пресс-релизе партии.

”Жители Таллинна на выборах обеспечили нам большую поддержку. На выборах в Рийгикогу мы получили в Таллинне крупнейшую в истории поддержку, а на выборах в городское собрание завоевали 18 мандатов — вдвое больше, чем прежде. С учетом царящей в стране налоговой неразберихи, повышения налогообложения работающих пенсионеров и разговоров о том, что в связи с низким рейтингом правительства развитием страны до марта 2019 года заниматься не будут, потребность в рациональном правом взгляде на вещи представляется очень высокой”, — сказал Михал.

”В Таллинне мы образуем сильную оппозицию и выступаем за более эффективное управление городом. Наши приоритеты включают образование на эстонском языке начиная с детского сада, хорошие условия для семей с детьми, создание домов по уходу за пенсионерами, поддержку предприимчивых людей и продвижение проекта туннеля Таллинн-Хельсинки. Мы хотим, чтобы в Таллинне услуга семейных врачей стала при поддержке города доступной по вечерам и на выходных — таким образом нуждающиеся в помощи получат более качественное обслуживание и им не придется обращаться в отделения неотложной медицинской помощи”, — перечислил Михал стоящие перед таллиннскими реформистами приоритетные задачи.

Таллиннская фракция Партии реформ образовала в городском собрании группу поддержки, целью которой является способствование созданию в Таллинне современного и удобного дома по уходу за пенсионерами, а также подготовка законопроектов об отмене платы за место в столичных детских садах и переходе на обучение на эстонском языке начиная с детского сада.

В качестве второй важной задачи таллиннский региональный руководитель Партии реформ назвал прекращение злоупотребления деньгами при управлении городом. ”Мы единственные, кто четко и громко заявил — Таллиннское телевидение и заказ пропаганды на каналах, обслуживающих интересы Кремля, не в интересах жителей эстонского государства. Эти деньги можно направить на культурные услуги для пожилых, строительство инфраструктуры или отмену платы за место в детских садах. Несмотря на все это, Центристская партия использует публичные средства для собственной рекламы — достаточно вспомнить случай с Хийуским стадионом, где деньги пришлось вернуть. Наша задача — противостоять таким вещам”, — отметил Михал.

В качестве следующей важной цели таллиннской организации Партии реформ Михал выделил успешное выступление в 2019 году на выборах в Рийгикогу и в 2021 году — на выборах в органы местного самоуправления: ”Партия реформ в каждом районе Таллинна обладает сильной командой, с которой можно через год выйти на выборы в Рийгикогу, а в октябре 2021 года — на выборы в органы местного самоуправления, где мы стремимся увеличить свое присутствие”.

Руководителями Партии реформ по районам Таллинна были выбраны: в Хааберсти — Антс Леэметс, в Кесклинне — Кейт Пентус-Розиманнус, в Кристийне — Ремо Холсмер, в Ласнамяэ — Тийт Соорм, в Мустамяэ — Марис Лаури, в Нымме — Вилья Тоомаст, в Пирита — Каупо Нылвак и в Пыхья-Таллинне — Сигне Рийсало.