Избранный в субботу председателем Партии реформ Ханно Певкур сменит Кристена Михала на посту руководителя парламентской фракции партии. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил сам Михал на своей странице в Facebook.

"Еще вчера я сказал Ханно, что новый лидер партии должен быть и председателем ее парламентской фракции. Уже с понедельника. Такой у нас обычай", — отметил Михал, который намерен сосредоточиться на борьбе за пост мэра Таллинна на предстоящих в октябре муниципальных выборах, передает rus.err.ee.

Михал возглавил фракцию реформистов в Рийгикогу после ухода из правительства с должности министра экономики в ноябре 2015 года.

Внутрипартийные выборы на состоявшемся в субботу вечером в Таллинне съезде Партии реформ выиграл Ханно Певкур, который теперь станет новым председателем партии.