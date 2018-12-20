20.12.2018, 20:45

Михал об идее Ааса о введении автомобильных налогов: под Рождество дарят подарки, а не наказывают

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rus.delfi.ee
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Kristen Michal
Kristen MichalFoto: Karin Kaljuläte

Таави Аас, мэр Таллинна (Центристская партия) хочет под Рождество не одарить народ, а наказать”, — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht реформист Кристен Михал, комментируя идею о введении налога на автомобильные пробки.

”Налог на автомобильные пробки — очень плохая идея, как и в целом позиция Центристской партии в Таллинне, которая раздает деньги направо и налево — люди оплатят. Если кто не знает, то городской бюджет составляет 761 млн евро”, — пишет политик.

Михал отмечает, что Таллинн и прилегающие регионы следует рассматривать в целом и что реформисты неоднократно предлагали городу современные решения, например, создание скоростных трамвайных линий в сторону Хааберсти, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пирита. ”Хорошо действующий общественный транспорт принесет ему новых пользователей. Освободит семьи от необходимости использовать машину или другое транспортное средство, позволяя сэкономить в общей сложности до четверти зарплаты. Хорошие дорожные решения и особенно хорошая сеть велосипедных дорожек — это то, чего ждут”.

Михал отмечает, что если в 2012 году общественным транспортом для того, чтобы добираться до работы, пользовались 42% людей, то в 2017 году всего 35%. ”В это время в Таллинне растет количество автомобилей и увеличивается доля направляемых на бесплатный общественный транспорт налоговых поступлений, которые платим все мы с вами”.

”На Рождество хочу пожелать руководителям Таллинна поменьше новых идей по налогам. Кылварт хотел обложить налогами туризм, Аас хочет обложить дорожное движение. Центристское правительство уже нанесло достаточный урон туристическому сектору. Налог на автомобильные пробки — тоже не выход. Выход — новая транспортная политика, новое качество”, — заявляет Михал.

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