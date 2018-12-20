Михал об идее Ааса о введении автомобильных налогов: под Рождество дарят подарки, а не наказывают

”Налог на автомобильные пробки — очень плохая идея, как и в целом позиция Центристской партии в Таллинне, которая раздает деньги направо и налево — люди оплатят. Если кто не знает, то городской бюджет составляет 761 млн евро”, — пишет политик.

Михал отмечает, что Таллинн и прилегающие регионы следует рассматривать в целом и что реформисты неоднократно предлагали городу современные решения, например, создание скоростных трамвайных линий в сторону Хааберсти, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пирита. ”Хорошо действующий общественный транспорт принесет ему новых пользователей. Освободит семьи от необходимости использовать машину или другое транспортное средство, позволяя сэкономить в общей сложности до четверти зарплаты. Хорошие дорожные решения и особенно хорошая сеть велосипедных дорожек — это то, чего ждут”.

Михал отмечает, что если в 2012 году общественным транспортом для того, чтобы добираться до работы, пользовались 42% людей, то в 2017 году всего 35%. ”В это время в Таллинне растет количество автомобилей и увеличивается доля направляемых на бесплатный общественный транспорт налоговых поступлений, которые платим все мы с вами”.