Михал — о скандале вокруг Сарапуу: дело плохо. Мусор начинает вонять

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Депутат Рийгикогу от Партии реформ и предполагаемый кандидат на пост мэра Таллинна Кристен Махал высказался по этому поводу. Публикуем заявление Михала в сокращенном виде. Полностью можете его прочесть в Ärileht.

Серия передач ”Криминальная Россия” всегда начинается с объявления, что ”Никто не может быть признан виновным в совершении преступления иначе как по приговору суда”. И в Эстонии также действует презумпция невиновности. Это для начала.

Новость о подозрении в отношении Арво Сарапуу не удивляет. Проблемы с мусорным хозяйством в Таллинне есть на протяжении уже долгого времени. Рынок расколот и пытается создать себе полезную муниципальную схему. И журналистика, и общественность и оппозиция почти каждую неделю говорят, что дело плохо. Что мусор начинает вонять. Злились и злятся и жители Нымме, и Ыйсмяэ, и Ласнамяэ, и нескольких других районов. Имеют причины. Часть из них вывозили свой мусор мешками уже к дверям муниципальных учреждений. Вчера ведение хозяйства перенял у Сарапуу Таави Аас, и история повторилась: делаем как хотим, и если сможем, постараемся не нарушать закон. Примерно такой формулировкой, помимо прочего, кончается сегодняшняя статья в EPL. Снимаю шляпу: тут в очередной раз журналист показал последовательность при выяснении дел.