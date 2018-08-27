Михал: министры и мэр Таллинна должны предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить порядок на улицах

"Это приоритет действует до сегодняшнего дня, и вместо того, чтобы обсуждать расписание согласования круглых столов, он должен быть на столе политического руководства в этой сфере постоянно, а также среди главных тем на проходящем два раза в год обсуждении руководителей высшего звена Министерства юстиции и Министерства внутренних дел", — сослался Михал на предложение министра юстиции Урмаса Рейнсалу созвать круглый стол.

"Я призываю министров и мэра Таллинна предпринять конкретные шаги, чтобы чувство безопасности было обеспечено. Эта тема — не горячая картошка, чтобы перебрасывать друг другу, и не место зарабатывания очков, проблема здесь общая, политическая принадлежность не имеет значения. Родители не должны в начале учебного года беспокоиться из-за безопасности детей на городских улицах и в парках. Перекладывание ответственности друг на друга — это не то, чего ждут жители Таллинна, они ждут конкретных действий от силовых ведомств и самоуправления в социальной деятельности и планировании".