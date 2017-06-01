Михал — Кылварту: жажда дружбы с Путиным — вот это проблема

Член правления Центристской партии Михаил Кылварт назвал предвыборные лозунги члена Консервативной народной партии (EKRE) Георга Кирсберга, а также реакцию руководства партии на них недопустимыми, и отметил, что теперь Партии реформ следует дать ясный ответ, является ли EKRE политической организацией, подходящей, на их взгляд, для вхождения в правительство, на что реформист Кристен Михал отметил, что Кылварт водит дружбу с посольством РФ.

”Смотря на Михаила Кылварта, я вспоминаю, что вице-мэр и ведущий русский политик Центристской парии (вместе с Яной Тоом) находится в хороших отношениях с Российским посольством в Таллинне. В ежегоднике КаПо даже есть фотоматериал о том, как Кылварт нежно передает работнику Российского посольства, к примеру, книги”, — ответил Михал.

По словам Михала, для многих гораздо неприятнее понимание того, что государством и Таллинном рулят те, кто не стесняется договора с Единой Россией и контактов с Российским посольством. ”Шабаш вокруг 9 мая тоже еще свеж в памяти: гвоздики, политики Центристской партии, микрофон ”Спутника” в руках у Ивановой. Отсутствие бомбардировки советскими летчиками Таллинна Оудекки Лооне. Слова Яны Тоом и Алексея Семенова о том, что общаться с российской пропагандистской службой они не перестанут даже зная, что это вредит Эстонии. И последний уход, когда Михаил Корб пополнил те же ряды, заявив с позиции члена правительства о ненужности НАТО”, — перечислил Михал.

„Юри Ратас, Михаил Кылварт, пророссийские настроения Центристской партии и жажда дружбы с Путиным — это проблема. В том числе с точки зрения поиска оптимальных возможностей в интересах будущего русскоязычного населения. Прокремлевская политика центристов не отвечает интересам наилучшего будущего Эстонии”, — подытожил реформист.