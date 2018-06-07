07.06.2018, 19:28

Михал: если в последние четыре года потребление алкоголя снижалось, то сейчас картина противоположная

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rus.delfi.ee
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Delfi valimisõhtu
Kristen MichalFoto: Taavi Sepp

По словам члена фракции Партии реформ Кристена Михала, о провале алкогольной политики правительства ярко свидетельствуют устрашающие цифры. ”Снижение потребления алкоголя обратилось в рост. Миллионы евро ушли из Эстонии на пополнение латвийской казны”, — отметил Михал.

”Если в последние четыре года потребление алкоголя в стране неуклонно снижалось, а прогноз на 2017 год гласил, что потребление алкоголя упадет до 7,8 литров абсолютного алкоголя на человека в год, то сейчас можно наблюдать противоположную картину. Потребление выросло и достигло 8,62 литров”, — заявил Михал.

”Резкое повышение акциза, которое правительство утвердило несмотря на предупреждения предпринимателей, экспертов и оппозиции, привело к тому, что снижение превратилось в рост. Помимо этого 70-процентное повышение акциза на пиво и 40-процентнео повышение акциза на вино привело к стремительному скачку пограничной торговли с Латвией. В результате выплачиваемый жителями Эстонии алкогольный акциз уходит в казну соседей”, — отметил Михал и добавил, что это сотни миллионов евро, поскольку помимо алкоголя эстонцы начали покупать за границей и другие товары.

По словам Михала, данные Института Конъюнктуры показывают, что появился черный рынок крепких и слабоалкогольных напитков. ”Увеличившиеся домашние запасы привели к тому, что люди стали больше пить. Ясно, что акцизы надо снижать. И это мы еще не получили обзора последствий провальных решений правительства на наши северные границы. Ведь они и там повлияли на экономику”, — сказал он.

”Сотни миллионов евро недополученных налогов означает, что Эстония не способна закупать ожидаемых услуг, будь это строительство дорог, соцобеспечение или здравоохранение. Если коротко, то решения правительства заставили людей пить и лишили казну значительной части дохода”, — добавил член Партии реформ.

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