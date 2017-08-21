Михал: для экономики полезно, если живущие у нас люди будут говорить на правильном эстонском

Кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал считает, что вместо упразднения требований к знанию государственного языка нужно начинать лучше учить эстонский язык.

"В требовании к владению эстонским языком нет ничего неправильного. От желания упразднить языковые требования, которое до этого момента было лозунгом в первую очередь руководящей правительством Центристской партии, стоит скорее двигаться в более разумную сторону и начинать обучение эстонскому языку еще в детском саду”, — заявил Михал.

”Тогда бы не было напряжений и различных языковых сред, где людей делят на ”своих” и ”тех других”. Более того, чем раньше начать изучать язык, тем легче и играючи его можно выучить”, — считает реформист.

Как писало сегодня издание Äripäev, языковые требования нужно упразднить, так как продавец в магазине должен просто брать за товар деньги, и важным не является, знает ли он название товара на эстонском. Михал же с этим не согласен.

"Считаю наоборот, что для эстонской экономики будет полезно, если живущие у нас люди будут говорить на правильном эстонском языке. Таким образом у всех будут наилучшие возможности быть создателем добавленной стоимости и богатства экономики , а также кузнецом своего счастья”, — отметил Михал.