По словам известного семиотика, бывшего председателя тартуского горсобрания Михаила Лотмана, из закрытой на ремонт библиотеки Тартуского университета на помойку выбрасывают целые контейнеры книг, передает rus.err.ee.

"Библиотека Тартуского университета уже несколько месяцев (с конца июня прошлого года) закрыта. Что является непоправимым уроном для научной, образовательной и культурной жизни Эстонии. Университет без библиотеки — это нонсенс. Все же нельзя сказать, что библиотека вообще не функционирует — открыты временные читальные залы, где можно пользоваться некоторыми книгами. Но из основных фондов книги не выдаются. При этом идет активное опустошение фондов. Нет, книги не жгут, не рубят на куски, не топят в реке. Их просто выкидывают на свалку", — написал Лотман на своем веб-сайте во вторник, 17 января.

По словам директора фондов библиотеки Тартуского университета Кристийны Пай, речь идет о нормальном списании фондов: "Это не мусорный контейнер, это контейнер для вторичного использования, а в этих книгах наши читатели больше не нуждаются, — сказал Пай радионовостям ERR. — Списание — совершенно нормальный процесс. Приходят новые книги, а поврежденные, испачканные или с устаревшим содержанием книги списываются".

Они привела в пример советские книги, поступавшие в библиотеки в обязательном порядке, а также книги, которые университетские преподаватели сами попросили изъять из оборота: "Самой простой пример — медицина. Если содержание книги угрожает здоровью, в ней описываются устаревшие лекарства и методы лечения, то их нельзя больше использовать", — добавила она.

По словам Пай, библиотека Тартуского университета испробовала все варианты, чтобы раздать списываемые книги, в том числе предлагала их другим библиотекам, устраивала распродажи и бесплатные раздачи.