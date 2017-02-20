Михаил Кылварт возглавит список центристов в Ласнамяэ на местных выборах

На сегодняшнем заседании Совета Таллинна Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно, значится в пресс-релизе.

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил возглавить избирательные списки на предстоящих выборах в органы местного самоуправления в округе Мустамяэ — исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса и в округе Ласнамяэ — действующего вице-мэра Михаила Кылварта. Члены Совета Таллинна предложение главы партии поддержали.

”Таави Аас и Михаил Кылварт опытные политики, у которых за спиной большой стаж работы в городе. Они приложили немало усилий для того, чтобы Таллинн развивался. В их лице мы имеем дело с сильными руководителями и что немаловажно — командными игроками, на поддержку которых можно рассчитывать в самые сложные времена. Таави Аас и Михаил Кылварт, будучи вице-мэрами, годами стояли за то, чтобы горожанам жилось хорошо и именно поэтому они заслужили такое высокое доверие со стороны избирателей.”-отметил Юри Ратас.

Читать еще

”То, что высокая поддержка нынешним властям города не является случайно, подтверждают и результаты недавнего исследования о том, как оценивают горожане жизнь в Таллинне. Согласно опросу, 95% жителей столицы были полностью довольны как услугами, так и окружающей средой в Таллинне. Эти данные растут из года в год и лишний раз напоминают о том, что мы движемся в правильном направлении. Еще один опрос — фирмы Kantar Emor показал, что 46% таллиннцев поддерживают Центристскую партию. Исходя из этого можно сказать, что принятое сегодня решение относительно Михаила Кылварта и Таави Ааса можно считать абсолютно правильным и достойным” — добавил Ратас.

Ратас объяснил, что сегодняшнее решение — это лишь первый шаг на пути к главной цели: утверждению кандидатуры на пост мэра Таллинна. В Совете Таллинна Центристская партия назначит и других политиков, которые будут возглавлять избирательные списки. Такое решение было принято для того, чтобы избиратели смогли заранее ознакомиться со всеми кандидатами и проделанной ими работой. В то же время те политики, которые будут баллотироваться смогут начать знакомить избирателей со своими целями.