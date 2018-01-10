Михаил Кылварт: вотум недоверия реформистов несодержателен

Вице-председатель Центристской партии и председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт, комментируя объявленный оппозиционными партиями вотум недоверия Кадри Симсон, заявил, что настойчивые попытки реформистов связать личность министра Симсон с подозрениями в коррупции основаны на ложных утверждениях, которые, кстати, уже были опровергнуты.

По оценке Кылварта, оппозиционный вотум недоверия лишен содержания и легитимных оснований, сообщает пресс-служба Центристской партии.

”Сейчас складывается впечатление, что вотум недоверия инициируется лишь ради самого процесса и в целях привлечения внимания, поскольку существенные обоснования отсутствуют. Когда не остается аргументов, а содержание пустое, начинаются попытки поставить под сомнение профессионализм человека, используя его социальные связи или даже вторгаясь в личную жизнь. Если взглянуть на приведенные обвинения, то они основываются либо на уже опровергнутой лжи, либо на мировоззренческих различиях. В связи с этим, советую оппозиции заняться содержательными темами”, — заявил председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт.

Кылварт напомнил, что и пять лет назад Партия реформ была критически настроена в отношении введения в Таллинне бесплатного общественного транспорта, однако со временем вынуждена была сменить риторику. ”Не секрет, что реформистам не нравится бесплатный общественный транспорт, они пытались отменить его и в столице. Проводимая министром Симсон программа бесплатного общественного транспорта идет вразрез с политикой реформистов, которая предвидела тихое увядание сельской жизни. Центристская партия противостоит этому, и я верю, что бесплатные автобусные перевозки внутри уездов будут столь же успешными, как бесплатный общественный транспорт в Таллинне. Партии Реформ стоило бы дать время этому проекту, чтобы в дальнейшем признать верность предпринятого шага”, — заключил Михаил Кылварт.