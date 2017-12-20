20.12.2017, 12:50

Михаил Кылварт тратит деньги налогоплательщиков на пропаганду?

 (55)
Кристьян Йыэвере
Кристьян Йыэвере
EST
Михаил Кылварт тратит деньги налогоплательщиков на пропаганду?
Foto: Delfi kollaaž

В последних номерах издающейся на деньги налогоплательщиков газеты ”Столица” есть по крайней мере одна статья о том, как инициатива Михаила Кылварта ”Я помню, я помогаю” помогает ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся на стороне антигитлеровской коалиции.

В последней статье опубликован список получивших поддержку ветеранов и приведены слова благодарности жертвователям, среди которых, как выясняется, наряду с Кылвартом такие высокопоставленные центристы, как Мария Юферева, Вадим Белобровцев, Михаил Корб.

Всего собрано уже более 13 000 евро.

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