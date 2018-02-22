Михаил Кылварт стал руководителем ласнамяэских центристов

На состоявшейся 21 февраля годовой конференции Ласнамяэской окружной организации Центристской партии Эстонии председателем правления был выбран заместитель председателя Центристской партии и председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт.

Исполнявшая обязанности председателя окружной организации Мария Юферева отметила в своем выступлении, что видит именно Михаила Кылварта на посту нового руководителя ласнамяэских центристов. ”Поскольку уже в марте следующего года нас ожидают выборы в парламент страны, объединенный избирательный округ (Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита) нуждается в бесспорном лидере”, подчеркнула Юферева.

Михаил Кылварт отметил в своем выступлении, что хороший результат на местных выборах стал возможен благодаря усилиям многих людей.

”Ласнамяэ — самый большой район Таллинна, в котором у Центристской партии сильная поддержка избирателей. Мы должны сделать все, чтобы сохранить доверие людей. Наши идеи понятные, и мы сделаем все возможное, чтобы выполнить наши обещания”, отметил Кылварт.

На годовой конференции было выбрано также новое правление ласнамяэской окружного организации, делегаты совета уполномоченных Центристской партии и члены ревизионной комиссии.

В состав нового правления вошли Мария Юферева, Калле Кландорф, Марика Юузе, Леонид Михайлов, Антс Пильвинг, Денис Преснецов, Сергей Пчелкин, Александр Зданкевич и Эльмар-Йоханнес Труу.

Заместителями председателя по предложению Михаила Кылварта были назначены Мария Юферева и Калле Кландорф.