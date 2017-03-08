Михаил Кылварт сохранил за собой пост лидера центристов Пыхья-Таллинна

Вице-мэр столицы Михаил Кылварт сохранил за собой пост председателя отделения Центристской партии в Пыхья-Таллинне.

Выборы председателя и правления округа прошли накануне вечером на ежегодном собрании партийного отделения Центристской партии в Пыхья-Таллинне, пишет rus.err.ee.

Михаил Кылварт оказался единственным кандидатом на пост председателя отделения. В голосовании принял участие 171 делегат. Кылварт собрал 138 голосов "за", 7 — против. Остальные бюллетени оказались недействительными.

В ежегодном собрании пыхья-таллиннских центристов в том числе приняли участие европарламентарий Яна Тоом и депутат Рийгикогу Михаил Корб.