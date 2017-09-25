Михаил Кылварт: правильно ли я поступил, взяв за месяц до выборов неделю отпуска, решать избирателям

По словам вице-мэра Таллинна и президента Эстонского союза таэквондо Михаила Кылварта, его недавняя поездка в Северную Корею была вызвана желанием эстонских таэквондистов принять участие в Чемпионате мира и необходимостью побороться за право проведения ЧМ-2019 в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он поездку с главой Центристской партии и премьер-министром Юри Ратасом, Кылварт подчеркнул, что эта поездка не была его официальным визитом как политика, поэтому не было надобности и в ее согласовании.

Почему вы решили поехать в Северную Корею на чемпионат мира по таэквондо в то время, как весь мир с волнением наблюдает за ее ядерными испытаниями и запуском баллистических ракет над Японией?

Решение о проведении Чемпионата мира в Северной Корее было принято два года назад. Любой спортсмен, который серьезно занимается таэквондо и участвует в соревнованиях, мечтает побывать в Корее. Особенно на Чемпионате мира. И члены нашего союза не исключение. Сначала я думал, что в связи с выборами не смогу поехать в составе делегации, но когда ситуация стала накаляться, понял, что есть лишь два варианта: либо я еду с ними, либо они не едут вообще. Отправить своих подопечных одних я бы не смог.

Мы — таэквондисты — немного лучше понимаем корейскую культуру и ситуацию в стране. Мы понимаем, что во время Чемпионата мира ничего не случится, поскольку для Кореи таэквондо — это не просто вид спорта. Это символ культуры и государства. Пообщавшись с коллегами, большая часть которых подтвердили свое желание участвовать, я решил, что спортсмены поедут. Для того, чтобы быть уверенным, что все пройдет хорошо, я поехал с ними.

Хотя была и другая причина. В июне я побывал в Южной Корее на другом Чемпионате мира. Существуют две школы таэквондо и две организации. Одна контролируется Южной Кореей, другая — Северной. На самом деле это две разные спортивные отрасли: одна олимпийская, другая — традиционное таэквондо. На соревнованиях в Южной Корее присутствовал президент этой и страны и делегация из Северной Кореи. Президент в своей речи очень много говорил о Северной Корее, одном народе и необходимости сохранения мира. Это было очень трогательно. Конечно, о казавшемся 16 лет назад возможным воссоединении говорить сейчас не приходится, но эти настроения по-прежнему очень актуальны как в Северной, так и в Южной Корее. Отношение президента и обещание, что спортсмены из Южной Кореи тоже приедут на соревнования, вновь вызвало во мне чувство, что…

А они приехали?

Нет.



Эстонские спортсмены в Северной Корее. Фото из личного архива.

В Южной Корее расположен головной офис World Taekwondo (WT), и это олимпийский вид спорта. Чемпионат в Северной Корее проводит International Taekwondo Federation (ITF) и, насколько я понимаю, эта школа менее распространена. Тем не менее, на соревнованиях в Южной Корее участвовал только один спортсмен от Эстонии, в Северной — целых семь. Почему?

Исторически так сложилось, что в Эстонии более развито таэквондо ITF: больше спортсменов и выше уровень. С 2003 года наши спортсмены выступают на чемпионатах мира и Европы. Развивать олимпийский вид совместными усилиями представителей двух направлений таэквондо в Эстонии мы стали только в последние годы. Для достижения роста на этом поприще нам еще многое предстоит сделать.

[…]

Согласно сообщению местного новостного агентства, в чемпионате в Северной Корее участвовали делегации из 69 стран. Побывавший на церемонии открытия тренер по гандболу Рихо-Бруно Браманис сказал Postimees, что возле 40 флагов не было спортсменов. Это правда, что спортсмены из 40 стран бойкотировали соревнования?

Конечно, участников было намного меньше обычного. Их было бы меньше в любом случае, поскольку в Корею не так просто приехать и это довольно дорого. Я опасался, что участников будет еще меньше. Стоит отметить, что флаг участвует в церемонии, если есть хотя бы один представитель страны. Некоторые представители были без команд или с одним-двумя спортсменами.

Кстати, у меня была еще одна причина для поездки: в рамках чемпионата проходил конгресс, на котором мы претендовали на титул организатора следующего ЧМ в 2019 году. За право боролись Таллинн и Ливерпуль, и в итоге был выбран все же последний.

Какие еще страны были представлены? Кто из наших соседей участвовал?

Из соседей были Финляндия и Латвия. Многочисленные команды были у России, Украины и Болгарии. Обычно с большой командой выступает и Греция, но в этот раз был только представитель. Англии, Уэльсу и Шотландии в ITF разрешено выступать отдельно, и все они были переставлены. Были и страны Африки, например, Уганда и Зимбабве. Много спортсменов из Китая, что ввиду близкого расположения закономерно. По понятным причинам отсутствовали представители Японии и США.

Когда вы туда вылетели? До или после выпуска Северной Кореей очередной ракеты по Японии?

В позапрошлую пятницу. Мне кажется, это случилось в день нашего вылета.

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Вы сказали, что поездка происходила во время вашего отпуска. На носу местные выборы, да и в мэрии после летних отпусков, несомненно, много работы. Как вам удалось в столь напряженный период выкроить себе эту неделю?

Мой опыт показывает, что спокойных времен не бывает. Мы не можем позволить себе длительный отпуск летом, поэтому я каждый год использую свои отпускные дни для поездок на чемпионаты Европы и мира. Нет ни одного месяца, когда не было бы работы. Времена всегда напряженные. В Северной Корее я почти ежедневно был на связи, насколько это было возможно. Хотя этот год, действительно, немного отличается тем, что грядут выборы. Правильно ли я поступил, взяв за месяц до выборов неделю отпуска, решать избирателям.

Кто оплатил вашу поездку?

Союз таэквондо.

Вас с Кореей связывает нечто большее, ведь родители вашей матери там родились. Вы и раньше бывали в Северной Корее: в 2009 и 2016 годах. После первой поездки вы сказали, что вам хотелось побыстрее сбежать оттуда, а в 2016 году — что ситуация стала намного лучше. Какова она сейчас?

Это может прозвучать странно, но цивилизации там становится все больше. Если сравнивать с 2009 годом, то я не могу сказать, что это два совершенно отличных друг от друга мира, но разница огромна. Даже по сравнению с прошлым годом. Хотя, конечно, для тех, кто приехал туда впервые, картина может показаться удручающей.