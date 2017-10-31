Михаил Кылварт и Михаил Швыдкой обсудили возможности сотрудничества

Во вторник, 31 октября, состоялась встреча вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта с российским общественным и государственным деятелем, специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает Раэпресс.

Михаил Швыдкой подчеркнул, что встреча несет совещательный характер — на повестке дня круг вопросов, которые могут послужить основанием для сотрудничества.

”Специальные представители — не те люди, с которыми заключаются договоренности. С ними обсуждают общие темы, — сказал Швыдкой, добавив, что официальные договоренности достигаются на уровне правительств городов. — Традиционные связи Таллинна и Москвы, Санкт-Петербурга в культурной сфере очень важны, учитывая, что у наших двух столиц есть возможности реализовывать крупные культурные проекты. Тем более, что в следующем году будет отмечаться 300-летие Кадриорга и конечно же 100-летие Эстонской Республики”.

По словам Михаила Кылварта, культура и образование являются традиционными сферами сотрудничества двух стран. ”На протяжении многих лет мы поддерживаем связи с Санкт-Петербургом, хотелось бы укрепить муниципальные связи и с Москвой, — отметил Кылварт. — Сегодня нам удалось обозначить точки соприкосновения в системе образования детей с особыми потребностями — сфере, требующей внимания как в России, так и в Эстонии. Также зашла речь и о совместных проектах, которые хотелось бы реализовать в ближайшее время. Михаил Швыдкой выразил готовность поспособствовать организации показа российского спектакля, поставленного для особых детей”.

Михаил Швыдкой прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. Помимо Таллиннской городской управы, Швыдкой посетил Министерство культуры, Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел ЭР, а также Русский театр.

В качестве памятного сувенира Михаил Кылварт вручил Михаилу Швыдкому раритетный компакт-диск произведений Арво Пярта с автографом автора.