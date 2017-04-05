Михаил Кылварт: да, рейтинг Таллиннского ТВ — 2 процента, а у ETV+ только 0,5

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, отвечая на вопросы Delfi, сказал, что рейтинг Таллиннского ТВ — 2 процента, а у ETV+ только 0,5.

”Рейтинг Таллиннского ТВ либо стабилен, либо растет. Сейчас рейтинг на уровне 1,5-2 процентов, рейтинг же ETV+ составляет только 0,5 процента, и мы говорим о государственном телевидении. У них бюджет не меньше. Надо ли продолжать или закрыть — это сложная дискуссия”, — ответил Кылварт на вопрос о том, почему ТТВ до сих пор в эфире.

По словам Кылварта, о качестве и рейтингах ТТВ разговоры были, но он не помнит, чтобы когда-либо шла речь о закрытии канала. ”В бюджете города на следующий год проект еще учитывается”.

”Зачем нужен ETV+ или ETV2? А, например, для того, чтобы люди получали информацию, и она была разнообразной. Где та верная формула — как рейтинг должен зависеть от бюджета? Давайте посмотрим, какой бюджет у ETV+ и каков их рейтинг”, — рассуждает Кылварт.

В среду газета Tänane Eesti Päevaleht написала в своей редакционной колонке о ТТВ. Поводом стало то, что посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен в разговоре с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом затронула тему передачи „Põdra TV“. Наринен задалась вопросом, почему эфир предоставляется близкой соратнице скандального деятеля Йохана Бекмана журналистке Леэне Хиетанен, которая в передаче отрицала, что Советский Союз оккупировал Эстонию.