Михаил Корб: я не поддерживаю членство в НАТО

Министр государственного администрирования Михаил Корб на встрече с ветеранами Хаапсалу заявил, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО, передает Lääne Elu.

”Возможно скажу с точки зрения эстонцев неприятную фразу, но я не поддерживаю членство в НАТО”, — сказал Корб.

”Мне нравится политика финнов относительно этого вопроса. Но если создавать свою армию, то это обойдется еще дороже. Понимаете? Финны создают свою армию, они отделены от НАТО, занимаются сами защитой свой страны. Но им никто не придет на помощь”, — объяснил министр.

Кто-то из толпы ветеранов сказал, что деньги на вооружение нужно отдать пенсионерам.

”Это требование НАТО. Я не министр обороны. Приедет к вам министр обороны, у него и спрашивайте”, — ответил Корб.