Михаил Корб: сокращение госаппарата не должно отображаться лишь в цифрах

Корб отметил, что еще ни в одной сфере квоты себя хорошо не зарекомендовали — будь то поимка лихачей на дорогах или сокращение госаппарата. ”Я припоминаю, что мой предшественник из Партии реформ именно при таком подходе начал буксовать. И в конечном счете создание такого тонкого государства повлияло на количество полицейских на наших улицах, на спасателей и врачей”, — сказал Корб, добавив, что сокращение чиновников не должно отображаться лишь в числах.

Корб признал, что несмотря на то, что сокращение госаппарата пользуется популярностью среди населения, на другой чаше весов находится качество услуг и их доступность. ”Необходимая административная реформа уменьшила число чиновников, но с другой стороны, появились те люди, которые заявили, что государство со своими услугами переехало от них слишком далеко. Различные услуги в деревнях, например, представительства различных структур или почтовые отделения, по-прежнему являются важными для местных жителей. Государство не может смотреть на это сквозь пальцы, обосновывая, что упразднение некоторых услуг принесет большую экономию”, — объяснил экс-министр государственного управления.