Михаил Корб: сокращение госаппарата не должно отображаться лишь в цифрах

Бывший министр государственного управления Михаил Корб, комментируя предложения Фонда государственной реформы отметил, что в вопросе сокращения правительственных расходов Центристская партия исходит из доступности и качества предлагаемых услуг, а не из числа чиновников.
Корб отметил, что еще ни в одной сфере квоты себя хорошо не зарекомендовали — будь то поимка лихачей на дорогах или сокращение госаппарата. ”Я припоминаю, что мой предшественник из Партии реформ именно при таком подходе начал буксовать. И в конечном счете создание такого тонкого государства повлияло на количество полицейских на наших улицах, на спасателей и врачей”, — сказал Корб, добавив, что сокращение чиновников не должно отображаться лишь в числах.
Корб признал, что несмотря на то, что сокращение госаппарата пользуется популярностью среди населения, на другой чаше весов находится качество услуг и их доступность. ”Необходимая административная реформа уменьшила число чиновников, но с другой стороны, появились те люди, которые заявили, что государство со своими услугами переехало от них слишком далеко. Различные услуги в деревнях, например, представительства различных структур или почтовые отделения, по-прежнему являются важными для местных жителей. Государство не может смотреть на это сквозь пальцы, обосновывая, что упразднение некоторых услуг принесет большую экономию”, — объяснил экс-министр государственного управления.
Предложение об объединении министерств в одно по мнению Корба не является реальным, а также вряд ли является разумным с точки зрения государственного управления. ”Одним из приоритетов Центристской партии является сокращение и борьба с бюрократией, а также прекращение дублирующей деятельности. Этим в правительстве уже занимаются, например, были ликвидированы уездные управы, а также исходя из сокращения количества людей трудоспособного возраста был уменьшен и штат чиновников”, — сказал Корб, за год сокращено свыше 700 государственных рабочих мест.
”Как бывший министр осмелюсь сказать, что большая часть работников публичного сектора делает свою работу от чистого сердца. Предполагать, что с потерей половины штата чиновников ничего не произойдет, безрассудно и несправедливо. Мотивация людей и четкие цели дадут больше пользы, чем постоянный страх о потере рабочего места”, — сказал Михаил Корб.
Сегодня Фонд государственной реформы опубликовал следующую часть документа, где помимо прочего было предложение о сокращение государственного аппарата на половину, а также об объединении всех министерств в одно.